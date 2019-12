Xbox Game Pass: el servicio para PC recibe un esperado juego de estrategia

¡Sorpresa! Si pensabas que hoy sólo habría novedades para Xbox Game Pass en consola, te alegrará saber que te equivocas. De hecho, Microsoft recientemente anunció que la versión del servicio para PC también les abrió la puerta a más juegos y uno de ellos es un esperado título de estrategia.

De acuerdo con Microsoft, a partir de hoy los usuarios de Xbox Game Pass para PC tienen acceso a Phoenix Point. En caso de que no lo sepas, se trata del nuevo proyecto del creador de XCOM y se esperaba que llegará a Game Pass hace semanas. Dicho esto, los desarrolladores no hicieron las optimizaciones necesarias, lo que los obligó a retrasar esta versión.

¿Quieres más? Entonces te alegrará saber que Game Pass para PC también te permitirá descargar y jugar Infinifatory. En caso de que no lo sepas, se trata de un puzzle que debutó en 2015 y en el cual tu misión es construir fabricas que ensamblen diferentes productos.

Como mencionamos antes, hoy también llegaron novedades para Xbox Game Pass en consolas. Se trata de The Witcher: Wild Hunt, Pillars of Eternity y Life is Strange 2 Ep 2. Puedes saber más al respect si haces clic aquí.

