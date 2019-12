¡Están regalando copias de SUPERHOT para PC!

Si no sabes qué jugar este fin de semana o tienes ganas de probar algo nuevo, te tenemos una excelente noticia. No tendrás que gastar nada para añadir un excelente título a tu colección para PC. Nos referimos a SUPERHOT, un FPS que le dio un giro interesante al género.

Epic Games decidió celebrar la temporada navideña con muchos regalos para los usuarios de su tienda. En caso de que no lo recuerdes, la compañía regalará en total 12 juegos en la Epic Games Store por tiempo limitado.

Justamente el regalo de hoy es una copia de SUPERHOT. Si no te quieres perder este excelente título, únicamente debes seguir unos sencillos pasos. Primero visita este enlace, que te llevará a la página del juego en la tienda de Epic Games.

Posteriormente, únicamente debes picarle al botón "Obtener" y completar el proceso de adquisición con tu cuenta iniciada, todo sin costo alguno. Hecho lo anterior, encontrarás el título en tu librería y tendrás que completar el proceso de instalación.

