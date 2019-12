Free Fire te premiará estos días solo por jugar

La preferencia de los usuarios de móviles para con Free Fire ha obtenido buena respuesta por parte de Garena, responsables del Battle Royale, quienes han optado, de forma atinada, por consentir a sus seguidores con contenido especial y prácticamente no hay semana en que no haya sorpresas. En ese sentido, los días previos y posteriores a Navidad no serán la excepción y aquí tienes los detalles sobre la nueva promoción.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter para Latinoamérica de Free Fire, Garen informó que a partir de hoy y hasta el próximo 26 de diciembre, los jugadores del Battle Royale recibirán premios por el simple hecho de jugar como parte de los festejos por las fechas navideñas. De acuerdo con el tweet, los jugadores que inicien sesión y entren a jugar Free Fire recibirán el casco Reno Festivo, mismo que deberán portar durante los combates.

Si cumplen con el requisito, bastará con que jueguen cuando menos 15 partidas para que reciban algunos de los premios especiales que estarán disponibles durante estos días, entre ellos tickets y una tabla de snowboard.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con Free Fire, el juego del momento en dispositivos iOS y Android.

