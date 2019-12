El paquete Polar Legends de Fortnite es real y este es su contenido

Desde hace algunos días hay pistas sobre el lanzamiento de un nuevo paquete de contenido para Fortnite. Después de una larga espera, Epic Games por fin confirmó la existencia del Polar Legends Pack, que llegó justo a tiempo para celebrar Navidad.

Polar Legends Pack te dará todo lo necesario para que tu personaje tenga un aspecto especial de temporada. El paquete incluye diversos skins y objetos que podrás usar en los modos Battle Royale y Salva el mundo.

Toma en cuenta que se trata de contenido de paga, así que lo encontrarás en la tienda del juego. Para desbloquear sus recompensas tendrás que pagar $24.99 USD. Epic Games indicó que se trata de una promoción por tiempo limitado, así que todo indica que el Polar Legends Pack desaparecerá en unos días.

El paquete te dará acceso al atuendo Alias E.L.F.O., que llegará acompañado con su estilo de menta. Asimismo, se te dará el atuendo El Devorador, que incluye un gesto. Por si fuera poco, también recibirás los skins Operación navideña gélida y Palito de pez gélido.

Put the competition on ice with the Polar Legends pack featuring Frozen Fishstick, Codename E.L.F with the Minty style and more ❄️



Available in the Item Shop now! pic.twitter.com/rHCqgN0Wk9