¡Están regalando copias de FTL: Faster Than Light para PC!

Las promociones y los regalos navideños de Epic Games todavía no se acaban. Si no has estado al pendiente de las noticias en estos días, te contamos que la compañía ha regalado diariamente un título para PC en su tienda digital. En total, los jugadores recibirán 12 juegos gratuitos hasta el 1 de enero de 2020.

La buena noticia es que el más reciente regalo de la compañía ya está disponible en la Epic Games Store. Así pues, llegó el momento de conocer nuevas experiencias de juego y darle una oportunidad a FTL: Faster Than Light.

El título de Subset Games es un simulador bastante completo de exploración espacial. Tu objetivo consistirá en ser el capitán de una nave y embarcarte en una peligrosa misión. Tendrás al mando a una tripulación y deberás gestionar los recursos de tu nave.

En tu viaje también podrás interactuar con diversas razas alienígenas y pelear contra una gran variedad de enemigos a lo largo y ancho del espacio. Si te agrada su propuesta, visita este enlace para añadirlo sin costo a tu cuenta de Epic Games e instalarlo en tu PC.

Day 8: FTL



Take your ship and crew on an adventure through a randomly generated galaxy filled with glory and bitter defeat with Faster Than Light. #12DaysOfFreeGames



🎁8️⃣🎁 https://t.co/rhckWpCrUJ pic.twitter.com/A7B3h6fd89