Epic Games tiene problemas técnicos para regalar Shadow Tactics

Update

Epic Games trabajó rápidamente para resolver la situación y poder regalar Shadow Tactics: Blades of the Shogun a los usuarios de la Epic Games Store. La promoción ya está disponible, así que puedes ir a este enlace para añadir el juego a tu cuenta y descargarlo.

Te recordamos que el regalo estará disponible únicamente por 24 horas. Lo podrás conseguir hasta las 10:00 AM de mañana, 29 de diciembre, hora de la Ciudad de México.

We’ve resolved this issue, thanks again for your patience. You can grab the free game of the day now! #12DaysOfFreeGameshttps://t.co/mE4FRx0KvK — Epic Games Store (@EpicGames) December 28, 2019

Day 10: Shadow Tactics



Take control of a team of deadly specialists and sneak in the shadows in this hardcore tactical stealth game, set in Edo period Japan. #12DaysOfFreeGames



🎁🔟🎁: https://t.co/OxylLU9Vz0 pic.twitter.com/dOKlndbaWD — Epic Games Store (@EpicGames) December 28, 2019

Nota original

Los regalos navideños de la Epic Games Store se acercan a su fin. Sin embargo, todavía quedan algunos días de promociones y juegos gratuitos para todos los usuarios de la tienda. Epic Games ha regalado títulos de una gran variedad de géneros y hoy tocaba el turno de complacer a los amantes de los juegos de estrategia y sigilo.

El plan era regalar copias de Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Se trata de un juego desarrollado por Mimimi Productions y distribuido por Daedalic Entertainment. Sin embargo, no todo salió como estaba programado.

Utiliza nuestro código de creador en Fortnite: LEVELUP_COM

Epic Games tuvo problemas técnicos, al parecer con la página del juego en su tienda. Por tal motivo, la compañía decidió retrasar el regalo de hoy. Esto garantizará que todos los jugadores lo puedan conseguir sin problemas en el futuro.

El regalo iba a estar disponible a partir de las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México. Epic aseguró que pronto habrá más información al respecto. Se espera que hoy mismo, más tarde, inicie la promoción de Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

The release of today’s free game has been delayed due to a technical issue.



We’ll provide an update as soon as we have more information, thank you for your patience. — Epic Games Store (@EpicGames) December 28, 2019

El título te lleva al Japón del periodo Edo, donde después de múltiples guerras un shogun pudo unificar al país asiático. Sin embargo, la paz dura poco y un señor de la guerra desconocido empieza a causar estragos. Tu misión será investigar qué ocurre y acabar con un nuevo conflicto que está por nacer.

"Hazte con el control de un grupo de especialistas mortíferos y escabúllete en las sombras entre decenas de enemigos. Elige tu estrategia a la hora de infiltrarte en sólidos castillos, monasterios en montañas nevadas o campamentos ocultos en el bosque. Pon trampas, envenena a tus oponentes o evita por completo el contacto con el enemigo", dice su descripción.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Visita este enlace para conocer todas las noticias relacionadas con la Epic Games Store.