Descubre como conseguir The Talos Principle gratis para PC

Los regalos de la Epic Games Store siguen llegando. Ahora llegó la hora de que obtengas The Talos Principle, el aclamado puzzle en primera persona, sin tener que pagar.

Al igual que promociones anteriores de la Epic Games Store, aprovechar esta será muy fácil. Lo único que tienes que hacer es entrar a su página de producto, iniciar sesión, añadirlo a tu carrito y completar el proceso de compra. Una vez que lo hagas, The Talos Principle formará parte de tu colección de la Epic Games Store y podrás descargarlo cuando quieras desde su cliente.

En caso de que no lo sepas, The Talos Principle es un juego de puzzle en primera persona desarrollado por Croteam y distribuido por Devolver Digital. Se trata de una aventura con enfoque filosófico que busca generarte preguntas existenciales mientras resuelves problemas para progresar.

Day 11: The Talos Principle



This first-person puzzle game may have you asking some important questions. Who are you? What is your purpose? And what are you going to do about it?



🎁1️⃣1️⃣🎁: https://t.co/0lq8J78zBN pic.twitter.com/ECOH7AkOwl