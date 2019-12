Director de God of War pide a Nintendo el regreso de Golden Sun

Aunque algunos sectores consideran que lo único que hace Nintendo es lanzar una y otra vez Mario, Zelda y Pokémon, sabemos que la compañía japonesa ha puestos algunas de sus apuestas en juegos o franquicias que lograron ver la luz pero que, por alguna u otra razón, no lograron mantenerse y quedaron olvidadas en espera de un regreso. Una de esas franquicias es Golden Sun, creada por Camelot Software Planning, cuya última entrega data de 2010 y que hoy es pedida por el mismísimo Cory Barlog, director de God of War.

Las fechas navideñas se prestan para manifestar todo tipo de deseos y peticiones con la esperanza de que se hagan realidad. En el mundo de los videojuegos las cosas no son diferentes y Cory Barlog hizo lo propio compartiendo una publicación en la que se le preguntaba a los usuarios sobre la franquicia de Nintendo que les gustaría ver de regreso, pero a cambio tendrían que sacrificar alguna de las que son populares en la actualidad. En ese sentido, Barlog señaló que está listo para recibir un nuevo juego de Golden Sun y en sacrificio ofrecería todas las franquicias vigentes de la compañía japonesa, pues aunque las quiere mucho, no están al nivel de lo que el RPG de Camelot Software Planning representa para él.

Dear Nintendo,



My body is ready for a modern GOLDEN SUN game built on the still smouldering ashes of literally EVERY ONE of these franchises! Franchises I love very much, just not as much as GOLDEN SUN.



In conclusion...you have my sword, and my bow, and my axe.



hugsies,

Cory♥️ https://t.co/8W8mYA5SHm