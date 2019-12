Nintendo celebra una década más recordando sus lanzamientos importantes

Una década más de gaming está llegando a su fin y a lo largo de este periodo hemos visto lanzamientos inceíbles, tanto de consolas como de software. En el caso de Nintendo, se trató de una década de contrastes donde la compañía japonesa experimentó dificultades que supo librar, fracasos y éxitos que la trajeron de vuelta a los primeros planos. Precisamente, como parte de las celebraciones por el fin de año y de década, Nintendo presentó una infografía con los eventos más importantes en estos años.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Nintendo of America presentó una colorida infografía en la que mostró los que, según la compañía, fueron los eventos más importantes que vivió a lo largo de estos años, donde tuvo lanzamientos de consolas y juegos que, en algunos casos, hicieron historia. En ese sentido, la división de Nintendo destacó los debuts de los distintos modelos de la familia 3DS en 2011, 2013 y 2105, así como el lanzamiento de Wii U en 2012, NES Classic Edition en 2016 y SNES Classic Edition en 2017, año en que también celebró la llegada de Switch, consola que trajo de vuelta el éxito a la compañía japonesa a nivel mundial.

Take a look back at some highlights from the past 10 years! Which of your favorite games & systems can you spot? pic.twitter.com/kFHKvr5cMn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 30, 2019

Asimismo, en materia de videojuegos, Nintendo of America destacó los lanzamientos de Super Mario Galaxy 2; Xenoblade Chronicles; The Legends of Zelda: A Link Between Worlds; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Mario Kart 8 Deluxe; Super Smash Bros. Ultimate y Pokémon Sword & Shield, por mencionar algunos.

Por otra parte, también hubo reconocimiento para el lanzamiento de la línea amiibo en 2014 y dispositivos como Pokéball Plus en 2018.

¿Qué te pareció la década de Nintendo?

