Una silla de oficina podría matarte en Call of Duty: Modern Warfare

No existe multijugador de Call of Duty en el que no se presentan formas peculiares de morir, las cuales, por lo general, obedecen a errores del juego o al uso de cheats. En el caso de Call of Duty: Modern Warfare, esto no ha sido la excepción y algunos jugadores descubrieron que es posible caer siendo víctima de una silla de oficina, sí, tal como lo puedes leer.

Un reporte de Kotaku reveló detalles sobre una curiosa situación que tiene lugar en el multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare. En específico, usuarios de reddit revelaron que es posible morir siendo víctima de una silla de oficina y esto sucede en el interior del hotel del mapa St. Petrograd, donde es posible golpear alguna de las sillas de la recepción para hacerlas girar y en el momento en que el respaldo toque al jugador le causará una muerte instantánea.

Curiosamente, esta situación no solo tiene lugar en el modo Infected, donde se han hecho la mayor cantidad de pruebas confirmando la veracidad de la información, pues también se presenta en Free-for-All y Team Deathmatch. En todo caso, hasta el momento solo se ha reportado que esto sucede en el mapa St. Petrograd, pues en otras locaciones con sillas de oficina no han habido bajas.

Esta información aparece luego de que se confirmara que algunos jugadores están muriendo en el mapa Port of Verdansk víctimas de un arbusto.

Call of Duty: Modern Warfare está disponible en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con el exitoso título de Infinity Ward.

