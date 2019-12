Untitled Goose Game superó el millón de copias vendidas en tiempo récord

Uno de los juegos más peculiares de este año fue sin duda Untitled Goose Game. El título desarrollado por el estudio independiente House House se ganó la aprobación de los jugadores al instante por su peculiar diseño y propuesta.

El juego debutó originalmente para Nintendo Switch y PC en septiembre de 2019. Ante el buen recibimiento que tuvo, posteriormente se anunció su llegada a PlayStation 4 y Xbox One. Untitled Goose Game se convirtió en un éxito de la noche a la mañana y esto se refleja en su buen ritmo de ventas.

Panic, compañía que se encarga de su distribución, reveló que Untitled Goose Game ya vendió más de 1 millón de copias. Lo sorprendente es que alcanzó esta marca en únicamente 3 meses, lo que representa un tiempo récord para un juego independiente.

Cabel Sasser, cofundador de Panic, se mostró sorprendido por este logro. “Parece imposible, pero la semana pasada, 3 meses después del lanzamiento, Untitled Goose Game superó el millón de copias vendidas”, escribió el creativo en su cuenta de Twitter.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.



From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.