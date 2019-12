Compra Borderlands: The Handsome Collection para PC por menos de $200 MXN

El año está por terminar, pero las ofertas de Green Man Gaming en juegos para PC siguen en pie. En esta ocasión te contamos sobre algunos de los juegos distribuidos por 2K Games se ofrecen a precio reducido. Entre ellos se encuentra Borderlands: The Handsome Collection.

En caso de que no lo sepas, Borderlands: The Handsome Collection es un paquete que incluye Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel. Así pues, se trata de una colección que te ofrece horas de diversión llenas de disparos, acción y buen humor. Lo mejor es que en Green Man Gaming se ofrece con 75% de descuento, por lo que puedes llevártelo a cambio de $178 MXN.

¿Buscas algo diferente? Entonces debes saber que Kerbal Space Program tiene 76% de descuento, por lo que sólo cuesta $86 MXN. En caso de que no lo sepas, se trata de un juego desarrollado por mexicanos, el cual te pone a cargo de un programa especial. Como puedes imaginar, se trata de una idea que lleva a momentos muy divertidos.

A continuación, te presentamos algunas de las ofertas destacadas:

Ofertas en la venta de invierno de Green Man Gaming

¿Qué te pareció? ¿Aprovecharas alguna de estas promociones? Cuéntanos en los comentarios.

¿Ninguno de estos juegos te llamó la atención? Si así fue, debes saber que también hay promociones en juegos de Capcom, Square Enix, Bandai Namco, WB Games y otros distribuidores. Además, hay algunos títulos que puedes obtener por menos de $50 MXN, además de que proyectos de Bethesda tienen precios atractivos.

