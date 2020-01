Están regalando copias de Darksiders y Darksiders II para PC

Como te contamos ayer, los juegos gratis de la Epic Games Store no terminaron con 2019. De hecho, la tienda tiene otras promociones para atraer más cliente. En esta ocasión, la compañía está regalando 3 juegos y 2 de ellos son las versiones remasterizadas Darksiders y Darksiders II.

Como siempre, aprovechar estas promociones será muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es visitar la página de producto de Darksiders: Warmastered Edition; Darksiders II: Deathinitive Edition o Steep. Una vez que lo hagas simplemente debes seleccionar la opción “Comprar Ahora” y completar el proceso de compra.

Ya que sigas esos pasos con cada uno de los juegos, todos formarán parte de tu colección digital de la Epic Games Store. Así pues, podrás descargarlos para jugarlos cuando quieras.

Day 14: Darksiders, Darksiders 2 and Steep



Hack & slash through the Apocalypse, and then ride & glide through the fresh powder of the Alps. #LastButNotLeast #14DaysOfFreeGames



🎁1️⃣4️⃣🎁: https://t.co/mE4FRxilni pic.twitter.com/z9a9C6ffAr