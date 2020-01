Xbox Game Pass: estos divertidos juegos abandonarán el servicio

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual que seguido le abre las puertas a nuevos juegos, pero también se tiene que despedir de muchos otros. Es por esto que dentro de pocos días un par de divertidos juegos tendrán que abandonar la versión para consolas del servicio.

Estamos hablamos de Just Cause 3 y LEGO City Undercover, juegos que actualmente aparecen en la sección de próximas salidas de Xbox Game Pass para Xbox One. Si no le has dado la oportunidad de jugar ninguno de ellos, debes saber que ambos son juegos que destacan por ofrecer mucha diversión, libertad y acción, aunque cada uno en su justa medida.

Just Cause 3 es un juego desarrollado por Avalanche Studios y el cual debutó en 2015. En él te pones en papel de Rico Rodríguez, quien tiene la misión de restaurar la paz y libertad en su tierra. Hacerlo no será sencillo y lo llevará a vivir una intensa aventura llena de emociones en un mundo tropical y abierto.

Por su parte, LEGO City Undercover es una aventura de mundo abierto de LEGO, la cual fue desarrollada por TT Games. Este proyecto sorprendió a propios y extraños al tomar lecciones de la fórmula Grand Theft Auto para crear un juego que es divertido y apto para toda la familia.

Pero, ¿hasta cuando tienes para jugar estos juegos? Su fecha de salida de Xbox Game Pass es el próximo 15 de enero. Así pues, si te interesan te aprovechamos descargarlos lo más pronto posible. Ten en cuenta que si alguno de los 2 te gustan podrás comprarlo con descuento gracias a tu suscripción.

¿Buscas más noticias relacionadas con Xbox Game Pass? Las encontrarás si sigues este enlace.

Fuente