Muestran a Canela por primera vez en Animal Crossing: New Horizons

Estamos a poco más de 3 meses del estreno de Animal Crossing: New Horizons y los fans no pueden esperar a saber más sobre él. Dicho esto, se espera que poco a poco se vayan liberando detalles adicionales. Eso pasó hace unas horas cuando Nintendo liberó un nuevo comercial de New Horizons que nos dio el primer vistazo a Canela, simpático personaje también conocido como Isabelle.

Se trata de un comercial de apenas 30 segundos de duración en el que Tom Nook está en un escenario haciendo una presentación de las islas de Animal Crossing: New Horizons. Ahí, varios de los aldeanos que conoces y estimas ―entre ellos está Canela― miran con atención y emoción algunas de las cosas que podremos hacer en esta entrega.

Lamentablemente, la corta duración del video hace que carezca de detalles importantes o que nos dejen con la boca abierta. De hecho, sólo podemos ver a un personaje cortar madera de un árbol ―el cual parece sacar 2 tipos diferentes de madera― o poner un camino. Algo interesante es que también nos deja ver que la portada definitiva de Animal Crossing: New Horizons.

Sin más te dejamos con el avance:

¿Qué te pareció? ¿Notaste algún detalle interesante en el comercial? Cuéntanos en los comentarios.

Aprovechamos que hablamos sobre Animal Crossing: New Horizons para contarte que tendrá elementos de la cultura mexicana. Por otro lado, debes saber que hace poco se liberaron nuevas imágenes que muestran la alta personalización de esta entrega.

Animal Crossing: New Horizons llegará el 20 de marzo de 2020 en exclusiva a Nintendo Switch. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.