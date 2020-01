Arreglan bug que evitaba jugar WWE 2K20 por ser 2020

Como te contamos ayer, un bug de WWE 2K20 provocó que fuera imposible jugarlo por ser 2020. Se trató de una situación grave que fue la cereza en el pastel de este desastroso lanzamiento, por lo que 2K Games no se la pudo tomar a la ligera. Es por esto que lanzó una solución.

Por medio de su cuenta oficial de soporte, 2K Games anunció que un parche para WWE 2K20 ya está disponible. Se trata de una solución con la que los jugadores podrían acceder a los modos de juego que hasta hace algunas horas provocaban que el juego se cerrara inesperadamente. Cabe mencionar que para instalar este update primero es necesario reiniciar WWE 2K20.

2K Games sigue pendiente a cualquier situación que genere errores en WWE 2K20. Es por esto que invitó a sus fans a reportar cualquier problema en su sitio de soporte para así solucionar cualquier situación adversa que evite que la comunidad acceda a la experiencia que ofrece WWE 2K20.

This issue has been resolved. Please make sure to restart your #WWE2K20 game to automatically download the fix. If you continue experiencing issues, please open a support ticket here: https://t.co/E9ETwypbuw. Thank you again for your patience!