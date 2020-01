Así se soluciona el bug con los regalos del Winterfest de Fortnite

El evento navideño de Fortnite, Winterfest, está llegando a su fin, así que se acerca la fecha limite para reclamar todos los regalos de la cabaña. Sin embargo, diversos jugadores han sido víctimas de un bug que impide obtener las recompensas gratuitas.

Normalmente, para obtener los regalos basta con visitar la cabaña y revisar el calcetín de recompensas para tener acceso a nuevos desafíos. Esto se hace desde la pantalla de inicio, donde se agregó una pestaña especial con un copo de nieve.

Sin embargo, una parte de la comunidad del Battle Royale no recibió los regalos ni los desafíos al entrar a la cabaña. Por tal motivo, Epic Games trabajó para encontrar una solución. Por fortuna, se trata de un proceso bastante sencillo.

Si tienes este problema en tu cuenta y no encuentras el desafío diario, únicamente debes reiniciar el juego o jugar una partida. Posteriormente, deberás visitar de nuevo la sección especial de temporada y ya no tendrás problemas para recibir el reto ni la recompensa diaria.

If the stocking in the Winterfest Lodge is empty for you, restart the game or play a match, then visit the Lodge again to claim the new Challenge.