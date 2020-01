George Lucas quería fusionar LucasFilms Games con Interplay

La historia de los videojuegos está llena de historias de alianzas que casi sucedieron y las cuales hubieran cambiado la cara de la industria de haberse hecho realidad. Una de ellas fue que George Lucas, el creador de Star Wars, quería fusionar su estudio de videojuegos con Interplay Entertainment Corporation, compañía conocida por distribuir legendarios juegos para PC como Fallout y Baldur’s Gate.

Brian Fargo, fundador de Interplay, habló un poco sobre esta historia en su cuenta de Twitter. Ahí mostró una carta que George Lucas le envió en noviembre de 1995 después de que él le dio una copia de Stonekeep. En ella el legendario creativo mencionó que le parecía que el juego lucía genial y que estaba seguro de que su hija lo disfrutaría.

Lo interesante es que la carta estuvo acompañada de un mensaje de Fargo en el cual reveló que la recibió en un tiempo en el que Lucas intentaba convencerlo de fusionar LucasFilms Games con Interplay. La intención del creador de Star Wars era que Fargo se hiciera cargo del futuro de su estudio de videojuegos y le diera forma a su futuro.

Stumbled on this old letter from George Lucas thanking me for sending him a copy of Stonekeep. This was during the time he was trying to persuade me to merge Interplay into Lucasfilm games and have me run it. pic.twitter.com/7xOuiR53Ms