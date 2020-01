La inclusión de Hero en Super Smash Bros. Ultimate fue casi imposible

Super Smash Bros. Ultimate es el juego más ambicioso si se refiere a colaboraciones con otras franquicias. Los personajes de los múltiples universos que se dieron cita dan cuenta de la importancia del título en la actualidad. Una de las compañías que llamó la atención al participar en el proyecto fue Square Enix cuando se reveló que Hero estaría presente. El proceso de inclusión podría parecer fácil, pero la realidad es que puede ser complejo para algunas compañías, como Square Enix, que por poco no permite que Hero aparezca en la contienda.

En una entrevista con el sitio japonés Nintendo Dream con traducción del usuario de Twitter Robert Sephazon (vía DualShockers), Hokuto Okamoto, productor de Dragon Quest XI, dejó ver que las colaboraciones no son muy sencillas con la franquicia de Square Enix. El desarrollador no menciona explícitamente por qué es complicado que la desarrolladora preste la imagen de su IP, pero queda claro que se hicieron muchos esfuerzos para hacerlo realidad.

“Es casi imposible para los personajes de Dragon Quest aparecer en juegos de otras compañías. Discutimos muchas ideas, incluyendo lo que estamos haciendo con Dragon Quest XI S, como cada uno de los colores de los héroes de los juegos pasados. El señor Sakurai aceptó tanto la dirección de Nintendo como la de la marca Square Enix, y prosiguió. Fue una experiencia emocionante”, explicó Okamoto.

Como ves resulta extraño que esto haya pasado con Dragon Quest, después de todo, otra propiedad de Square Enix, Final Fantasy, ya había participado en el juego y no se sabe sobre complicaciones como la de Dragon Quest. Quizá podría explicarse porque el juego apela a una audiencia de edad menor y lo único que quiere Square Enix es cuidar su IP. Afortunadamente, todo fue favorable y el personaje legendario está en los combates.

¿Qué opinas de los comentarios del productor? ¿Es Hero tu personaje favorito? ¿A qué crees que se deba la dificultad de incluirlo? Cuéntanos en los comentarios.

Por si no lo sabes, puede llegar a ser muy común este tipo de diálogos entre ambas compañías para hacer realidad colaboraciones o crossovers entre sus franquicias; de hecho, es también normal que no lleguen a buen puerto. Por ejemplo, hace poco nos enteramos de que Street Fighter y Mortal Kombat pudieron aliarse de alguna manera, pero al final Capcom no lo permitió.

Super Smash Bros. Ultimate está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha o conocer sus características si consultas nuestra reseña escrita.

