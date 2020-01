Presidente de Nintendo cree que el streaming no afectará a las consolas a corto plazo

No hay lugar a dudas de que el juego en la nube cada vez aumenta sus esfuerzos por ser un estándar de la industria. Aunque al ver los inicios de esta tecnología muchos pueden perder el interés, el juego en la nube sigue siendo muy prometedora, pues si se desarrolla un poco más podría convertirse en un medio importante para jugar, o por lo menos eso es lo que creen varias personas. Una de ellas es el presidente de Nintendo, que incluso cree que esta manera de jugar podría rendir frutos dentro de 10 años, por lo que no cree que represente riesgo que amenace el hardware a corto plazo.

Durante una entrevista con el sitio Nikkei (vía Nintendo Everything), Shuntaro Furukawa, presidente actual de Nintendo, expresó que el juego en la nube quizá capture el interés de la audiencia en la década que apenas comienza. No obstante, debido a su etapa prematura, no cree que represente peligro para el negocio de consolas tradicional en el futuro inmediato.

A pesar de esta seguridad, Furukawa está consciente de que las maneras de tener acceso a los videojuegos cambian, por lo que “no tendría sentido sólo enfocarse en métodos de juego que sólo puedan disfrutarse en hardware dedicado”.

Dicho esto, queda implícito que Nintendo no caerá en el error de enfocarse únicamente en un solo sistema, pues podría significar el fin para cualquier empresa dedicada al juego tradicional. “Una vez que tu audiencia comienza a decir que pueden jugar en otras consolas o teléfonos inteligentes, estás acabado”, comentó Furukawa.

¿Cómo recibes estas declaraciones del presidente de Nintendo? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo crees que Nintendo podría hacer frente a esta tecnología en caso de ser muy atractiva? ¿Crees que algún día Nintendo ofrezca un amplio servicio basado en el juego en la nube? Cuéntanos en los comentarios.

Otro directivo que tiene un pensamiento similar es Ken Moss, de Electronic Arts, que piensa que dentro de 10 años el juego en la nube podría abrir esta forma de entretenimiento a más audiencia a tal grado de aumentarla casi 50%. El antiguo presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, también piensa que esta tecnología tendrá un rol importante en la industria en esta década. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Nintendo si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente