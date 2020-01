Diseñador de monstruos de Silent Hill trabaja en un nuevo juego

Si bien parece que la serie Silent Hill difícilmente regresará, por lo menos podemos reconfortarnos con el hecho de que algunos de sus creativos más importantes siguen en la industria. Tal es el caso de Masahiro Ito, diseñador de monstruos de Silent Hill, quien confesó que está trabajando en un nuevo proyecto.

Ito compartió esta noticia por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Twitter. En ella reveló que se trata de un miembro central de este equipo de desarrollo, por lo que no está trabajando como agente independiente o colaborador externo. En la publicación, Ito señaló que espera que este proyecto sí se haga realidad.

“Estoy trabajando en un nuevo título como miembro central. Esperemos que este proyecto no sea cancelado”, fueron las palabras de Ito.

Cabe mencionar que, por el momento, Ito no puede compartir más información al respecto y así lo dejó claro en un tweet posterior: “sobre eso, no puedo decir nada todavía”.

About that, I can tell you nothing yet. ( ´•ᴗ•)