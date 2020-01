El éxito de Pokémon GO no se detiene y generó millones en 2019

Pokémon GO fue una sensación en su año de lanzamiento y hay quienes creen que, como la fiebre amarilla ya pasó, el juego está en el olvido por su comunidad. Dicho esto, la realidad no podría ser más diferente y como prueba tenemos que generó millones durante 2019.

Según cifras de Super Data, Pokémon GO generó $1400 MDD durante 2019. Según esta forma de investigación, en 2018 Pokémon GO generó $1300 MDD, mientras que en 20178 consiguió $890 MDD. Así pues, presentó crecimiento en ingresos por segundo año consecutivo, lo que muestra que Niantic ha encontrado maneras de mantener cautivos a los jugadores e incentivarlos a gastar en Pokémon GO.

Cabe mencionar que, con esta cantidad, Pokémon GO fue el sexto free-to-play que más dinero generó el año pasado. De hecho, sólo fue superado por gigantes como Fortnite, Dungeon Fighter Online, Honour of Kings, League of Legends y Candy Crush Saga. Lo anterior, demuestra que se encuentra en la cima de su modelo de monetización.

Pokémon GO está disponible para dispositivos con iOS y Android.