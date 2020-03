¡Ghost of Tsushima ya tiene fecha de lanzamiento!

Ghost of Tsushima, el nuevo juego de Sucker Punch, ha llamado mucho la atención de los usuarios de PlayStation 4. El título fue revelado en 2017, así que ya pasaron algunos años y los jugadores están impacientes por jugarlo.

Si eres uno de ellos, te tenemos una excelente noticia, pues Sony y Sucker Punch por fin confirmaron la fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima. Además, se dieron a conocer las diversas ediciones especiales del juego.

La fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima era incierta, sobre todo por algunos retrasos recientes. Afortunadamente, el juego sí debutará este año y lo hará más pronto de lo que crees. El título de y Sucker Punch estará disponible a partir del próximo 26 de junio.

Para compartir esta importante noticia, Sucker Punch reveló un nuevo trailer. El video se enfoca en Jin Sakai, el protagonista, quien sobrevivirá a una mortal guerra. Conocemos a Shimura, el tío de Jin, quien es el señor de Tsushima.

Shimura se encargó de entrenar a Jin desde joven, así que la relación que tienen es muy importante. Asimismo, el trailer muestra a Khotun Khan, el líder del ejercito mongol. Como tal, es un ser despiadado que hará lo posible para conseguir lo que desea. No te contamos más y te dejamos el video abajo:

Para que el lanzamiento del título sea especial, Sucker Punch prepara varias ediciones de Ghost of Tsushima. Antes de que las conozcas, debes saber que la preventa de cualquiera de ellas te dará bonificaciones, como un avatar de Jin, una selección musical y un tema dinámico para PS4.

Habrá una edición física estándar, que te dará acceso únicamente al juego. También encontrarás la Digital Deluxe Edition, que te ofrecerá el título, los skins Hero of Tsushima, un caballo adicional, una silla para montar, así como armas y armaduras adicionales.

Además, recibirás el Charm of Hachiman’s Favor, un punto de habilidad, un libro de arte digital a cargo de la editorial Dark Horse, así como una opción con comentarios de los desarrolladores, donde conocerás aspectos de la creación del juego.

Si buscas un paquete físico, entonces la Special Edition de Ghost of Tsushima es para ti. Esta edición te dará el juego, un steelbook, skins para la espada y Hero of Tsushima, Charm of Hachiman’s Favor, el punto de técnica, el libro de arte y los comentarios del director.

Anyone who pre-orders any edition of #GhostOfTsushima will get access to a digital mini soundtrack and Jin avatar, as well as a new PS4 Dynamic Theme based on our box art 🍁 pic.twitter.com/xMHdW376XP