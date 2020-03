Director de Final Fantasy VII cree que sería un desperdicio desaprovechar Parasite Eve

En los últimos años de esta generación algo que ha destacado son las series viejas que regresan con remakes, remasterizaciones o reinicios. Por esto a muchos les llamó la atención cuando Yoshinori Kitase, director de Final Fantasy VII y productor de su remake, reconoció que le gustaría un regreso de Parasite Eve.

En una reciente entrevista con Kenny Omega, luchador famoso en Japón, Kitase fue cuestionado sobre si le gustaría ver más Parasite Eve. Esto después de que fuera el productor de The 3rd Birthday, la entrega de Parasite Eve que llegó a PSP en 2010.

En su respuesta, Kitase dejó claro que le gustaría que Parasite Eve regresara. De hecho, calificó como un desperdicio la posibilidad de nunca más volver a utilizar a sus personajes.

“Los personajes son muy profundos y ricos, especialmente Aya Brea. No sé de ningunos planes por ahora, pero sería un desperdicio no utilizar a estos personajes”, mencionó.

Como puedes ver, las palabras de Kitase no confirman nada. Dicho esto, con proyectos como Final Fantasy VII Remake, Trials of Mana y Secret of Mana, Square Enix ya ha mostrado que está abierto a traer viejos favoritos a nuevas eras Ya veremos si esto se traduce en algún tipo de regreso para Parasite Eve.

¿Qué es Parasite Eve?

En caso de que no lo sepas, Parasite Eve es una serie de Square Enix que debutó en PlayStation y debutó por combinar elementos de terror con mecánicas RPG.

Su primera entrega debutó en 1998 y nos puso en la piel de Aya Brea, una nueva recluta de la policía de Nueva York. Nuestra misión será detener a Eve, una mujer que pone en peligro a la humanidad ya que tiene el poder de hacer que los humanos hagan combustión instantánea.

Por si te lo perdiste: Final Fantasy VII podría tener otro remake

Parasite Eve tuvo una secuela llamada Parasite Eve II, el cual llegó a finales de 1999 a PlayStation. La más reciente entrega de la serie fue Parasite Eve: The 3rd Birthday, el cual debutó en 2010 para PSP.

Y a ti, ¿te gustaría ver el regreso de Parasite Eve? Cuéntanos en los comentarios.

