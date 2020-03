Xbox Game Pass: estos juegos se unieron hoy al servicio en PC y Xbox One

El catálogo de Xbox Game Pass sigue creciendo mes a mes Ahora lo hizo con la llegada de más juegos para sus suscriptores en Xbox One y PC.

Como ya lo había adelantado Microsoft, a partir de hoy los usuarios de Xbox One en consolas tienen la oportunidad de jugar NBA 2K20, en caso de que no lo sepas se trata de la más reciente entrega de la serie de basquetbol de 2K Sports.

Eso no es todo, puesto que ya también tienen acceso a Train Sim World. Como su nombre lo indica, se trata de un juego de simulación de trenes. Así pues, en el proyecto de Dovetail Games te pondrás en la piel de un maquinista que controla diferentes tipos de trenes en varias partes del mundo.

Pero, ¿qué hay para los jugadores de PC? De acuerdo con el anuncio de Microsoft, también tienen acceso a Train Sim World, pero no sólo eso. Lo que pasa es que también pueden disfrtar The Lords of the Rings: Adventure Card Game, un juego de cartas digitales basado en el universo de J.R.R. Tolkien.

¿Quieres más? Entonces debes saber que a partir de hoy ya puedes descargar Mother Russia Bleeds en Xbox Game Pass para PC. Se trata de un aclamado indie distribuido por Devolver Digital, el cual es un beat’em up con alma de la vieja escuela.

