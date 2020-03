Nintendo y Microsoft confirman su asistencia a gamescom 2020

Conforme nos adentramos en el año sabemos más sobre los eventos que usualmente se llevan a cabo anualmente. Uno de los más importantes es gamescom, que año con año está cargado de sorpresas y las comunica a todo el mundo desde Alemania. En 2020 no habrá excepción y hoy se revelaron los primeros asistentes.

A través de Twitter, los organizadores del evento dieron a conocer las compañías que ya confirmaron algún tipo de presentación. Entre ellas destacan las grandes empresas de la industria Nintendo y Microsoft.

En la lista aparecen desarrolladoras importantes, de gran fama, como Bandai Namco Entertainment, Capcom, SEGA, Bethesda, Electronic Arts y THQ Nordic. CD Projekt RED tampoco se quedará fuera, pues asistirá al evento, que se llevará a cabo casi 4 meses después del debut de su esperadísimo proyecto Cyberpunk 2077.

Asimismo, hay compañías dedicadas a accesorios de PC, como Corsair, Omen, y otras más enfocadas en tecnología, lo que hará que este evento llame la atención de mucho público y que se esperen muchas sorpresas de él.

Te dejamos con la lista a continuación.

Esta nueva edición está agendada para festejarse en Colonia, Alemania, del 25 al 29 de agosto. Como puedes ver, aún faltan muchos meses, pero, tomando en cuenta lo que ha sucedido en eventos previos, los fans de todo el mundo deberían esperar esta fecha, pues será cuando se deje ver gameplay o adelantos de títulos que todavía no están disponibles o que ni siquiera se han anunciado.

Es importante decir que esta lista no será la definitiva, así que algunos ausentes, como PlayStation, podrían añadirse después y compartir así sus novedades con los fans. Por otro lado, las nuevas consolas están en camino y es probable que en estos eventos estén presentes los sistemas para que los fans los prueben, pues ya se confirmó que el PlayStation 5 y el Xbox Series X estarán en Tokyo Game Show 2020, que se llevará a cabo en una fecha muy cercana a la de gamescom 2020. Te mantendremos informado.

