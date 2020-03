Pokémon GO: la Temporada 1 de la Liga Combates GO ya tiene fecha de inicio

A inicios de año se reveló que los combates con otras personas a distancia se harían realidad en Pokémon GO gracias a la inclusión del modo compeitivo Liga Combates GO. Luego de una exitosa pretemporada, que sirvió al equipo del juego recibir retroalimentación y mejorar el recién implementado sistema de combate en línea de Pokémon GO, hoy se reveló que pronto dará inicio la Temporada 1, que implementará algunos cambios.

La temporada competitiva oficialmente iniciará el viernes 13 de marzo a las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México. Se confirmó que, como premio, aquellos jugadores que lograron alcanzar el rango 4 o uno superior durante esta pretemporada recibirán un pase de combate premium al término de esta etapa. Pero antes de ello, los usuarios podrán participar en cualquiera de las ligas disponibles, la Liga Super Ball, la Liga Ultra Ball y la Liga Master Ball, del 5 al 13 de marzo.

Para preparar a todos los entrenadores, habrá eventos que otorgarán más recompensas y Pokémon poderosos. Del 10 al 12 de marzo habrá Incursiones con Pokémon fuertes y estos combates y los Combates de Entrenador darán el doble de Polvo Estelar. En cuanto a la Liga Combates GO, habrá bonus como Polvo Estelar extra, pase premium gratuito al ganar 5 combates en una serie premium y la posibilidad de competir en 35 batallas al día.

El arranque de la Temporada 1 de la Liga Combates GO traerá consigo cambios como el ajuste de recompensas según el rango. Una de las novedades son las MT (TM) de ataque cargado y ataque rápido de élite, que permitirán que un Pokémon aprenda un movimiento exclusivo de Días de la Comunidad u otros eventos especiales. Si logras llegar al rango 10 en la Temporada 1 podrás ganar a Pikachu Libre y una pose para el avatar inspirada en Máximo (Steven), Campeón de la Liga Pokémon de Hoenn. Además, podrás tener encuentros con Pokémon como Beldum y Metagross al ganar combates.

Además, se adelantó que la Temporada 1 terminará aproximadamente a principios de mayo y que el 1 de mayo comenzará la Temporada 2. Mientras tanto, te compartimos el calendario de la primera temporada.

Liga Super Ball — del 13 al 27 de marzo

Liga Ultra Ball — del 27 de marzo al 10 de abril

Liga Master Ball — del 10 al 24 de abril

Todas las ligas — del 24 de abril al 1 de mayo

¿Qué es la Liga Combates GO?

Es la modalidad multijugador competitivo de Pokémon GO. Antes estaba disponible únicamente en su fase de pretemporada, pero ahora, con la inauguración de este modo oficialmente, habrá cambios importantes en la organización y las recompensas. Si crees que por ser en línea, no requerirá que explores tu ciudad, estás un poco equivocado, pues para poder combatir en batallas tendrás que caminar antes. Luego podrás competir para subir tu rango y ganar recompensas al mismo tiempo.

¿Cómo recibes estas noticias? ¿Estás emocionado por formar parte de esta nueva etapa de la Liga Combates GO? Cuéntanos en los comentarios.

Ya que estás preparándote para competir, te contamos que está disponible un Pokémon legendario añadido recientemente al juego, por lo que podrás conseguirlo si ganas varios combates.

Pokémon GO está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

