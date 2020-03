Epic Games Store: pronto podrás descargar gratis estos 3 juegos

Se cumplió 1 semana desde el anuncio de los últimos juegos que los usuarios de Epic Games Store podrán conseguir gratis a través del servicio. En caso de que no estés familiarizado con esta plataforma, cada semana ofrecen juegos nuevos y hoy se reveló que serán 3 los títulos que los usuarios podrán reclamar.

Epic Games anuncio que a partir del 12 de marzo podrás descargar Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike y Mutazione sin costo adicional. En caso de que no los conozcas, te contamos que se trata de 3 indies interesantes.

Mutazione

En este título desarrollado por Die Gute Fabrik te pondrás en os zapatos de Kai, una chica de 15 años que debe cuidar a su abuelo. Es una aventura en la que convivirás con personajes mutantes, que harán que la narrativa tenga varios giros dramáticos, envuelta en una ambientación con ilustraciones dibujadas a mano, que se acompaña por un relajante apartado sonoro.

A Short Hike

Si te gustan los juegos de exploración y de relajación, éste título es para ti, pues tomarás el control de un ave que habitará una isla pacífica y cuyo objetivo es llegar a la cima del lugar. No creas que será una travesía aburrida, por el contrario, podrás hacer una gran variedad de actividades y convivir con los otros personajes que te encuentres en el camino.

Anodyne 2: Return to Dust

Finalmente, está Anodyne 2: Return to Dust, secuela de Anodyne. Quizá la mejor referencia para orientar a los que no conocen este título es que es un indie con algunos fundamentos de The Legend of Zelda. En él será posible explorar un mundo en 3D y recorrer mazmorras en 2D, que están dentro de los cuerpos de los personajes.

Si algún título de esta selección te llama la atención y no puedes esperar a descargarlo, te aconsejamos conseguir los títulos nuevos que aparecieron gratis hoy, nos referimos a Offworld Trading Company y GoNNER. No olvides que estarán disponibles sin costo hasta el 12 de marzo.

¿Qué opinas del catálogo de esta semana? ¿Hay algún juego que te interese? ¿Los recomiendas? Cuéntanos en los comentarios.

Aparte de los juegos gratuitos, Epic Games cuenta con un gran catálogo de títulos que incluso debutarán como exclusivas en esta plataforma en PC, como Predator: Hunting Grounds.

