Consigue gratis una divertida aventura indie para PC

El fin de semana está por comenzar y es muy probable que quieras celebrarlo jugando. Si de paso quieres estrenar un videojuego, te alegrará saber que puedes conseguir una divertida aventura indie para PC gratis.

Lo que pasa es que están regalando copias de The Uncertain: Last Quiet Day en Steam. Así pues, ya puedes ingresar a su página de producto y añadirlo a tu biblioteca de juegos digitales.

Cabe mencionar que este juego es un regalo y no una promoción de fin de semana gratis. En otras palabras, una vez que esté en tu colección será tuyo y podrás descargarlo cuando quieras.

Normalmente, The Uncertain: Last Quiet Day se vende a cambio de $15 USD en Steam.

¿Qué es The Uncertain: Last Quiet Day?

No te culpamos si nunca has escuchado hablar sobre The Uncertain: Last Quiet Day. Después de todo se trata de un juego independiente que no ha contado con mucha difusión. No obstante, lo anterior no quiere decir que sea malo.

De hecho, si visitas su página en Steam verás que tiene calificaciones mayormente positivas. Lo que demuestra que los miembros de la comunidad que lo han probado han quedado satisfechos con este producto.

Pero, ¿de qué se trata de The Uncertain: Last Quiet Day? Se trata de una aventura que viajarás un mundo donde no existe la moralidad y la lógica domina. Ahí tomarás el control de un robot ingeniero que tiene curiosidad por la raza humana, lo que lo lleva a tomar decisiones morales.

¿Por qué están regalando The Uncertain: Last Quiet Day?

Es importante señalar que, por el momento, ComonGames, estudio encargado de The Uncertain: Last Quiet Day, no ha revelado por qué están regalando su juego.

Dicho esto, lo más probable es que sea para promocionar The Uncertain: Light at the End. Se trata de un nuevo juego que están desarrollando y el cual se estrenará en el segundo trimestre de 2020.

Y tú, ¿aprovecharás esta promoción? Cuéntanos en los comentarios.

