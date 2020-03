La Mole 2020: Xbox y Riot Games tienen esto preparado para el evento

La edición 2020 de La Mole, una de las convenciones de cómics y cultura pop en México, tendrá contenido pensado para gamers en el Gaming Alley. Gracias a esto, los fans podrán disfrutar contenido de marcas como Xbox, Riot Games y Otras.

Vamos por partes: en el Gaming Alley de La Mole 2020 tendrás la oportunidad de participar en torneos de intensos juegos como Gears 5 y Fortnite. Esto no es todo, puesto que también se podrá disfrutar de Ori and the Will of the Wisps, juego que debutará muy pronto.

Un detalle interesante es que Xbox también preparó una experiencia de Xbox Game Pass para La Mole 2020. Si bien faltan muchos detalles sobre la experiencia, sabemos que ahí será posible ganar suscripciones para el servicio.

Por su parte Riot Games, desarrollador del popular League of Legends, también tendrá una interesante presencia en La Mole 2020. Por lo dicho, el desarrollador nos dejará ver material de League of Legends, Legends of Runaterra y Teamfight Tactics.

Para finalizar, Bandai Namco Entertainment anunció que llevará un demo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el nuevo juego de Los Supercampeones. Gracias a esto, la comunidad tendrá la oportunidad de probar el nuevo juego de uno de los animes más populares en nuestra región.

¿Quieres más? Entonces debes saber que varios estudios mexicanos también tendrán presencia en La Mole 2020. Entre ellos estarán Hyperbeard Games; Seashell Studio; Navegante; Nuke Games; Halberd Studios; Ihtoa Games; Bromio; Mecha Studios; Ogre Pixel; Garda y Megalixir Games.

La Mole 2020 se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Centro Citibanabex de la Ciudad de México. Puedes saber más sobre este evento si haces clic aquí.