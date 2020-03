Jugadoras profesionales de Free Fire reconocen haber enfrentado machismo

Aunque el gaming es una actividad para todos, la realidad es que hay quienes erróneamente la ven como una actividad para hombres. Por suerte, en los últimos años varias chicas han demostrado que se trata de una industria sin distinción de género, aunque al hacerlo se han tenido que enfrentar machismo. Así nos lo han contado un par de jugadoras que la están rompiendo en la Free Fire League Latinoamérica.

Estamos hablando de Wendoline ‘Belcebú’ Comparan y Eypril ‘Orellana’ Arrieta, un par de jugadoras Latinoamérica que representan a Top Hard Esports en la actual temporada de la Free Fire League Latinoamérica.

En una reciente entrevista con LEVEL UP, Orellana y Belcebú nos contaron un poco sobre su experiencia en la escena competitiva de Free Fire. Lo primero que dejaron claro es que han tenido buenos momentos, en especial los inicios de la temporada, los cuales destacaron por una estrategia agresiva.

Desafortunadamente, no todo ha sido miel sobre hojuelas y en momento se han enfrentado a comentarios machistas. En el caso de Belcebú, lo anterior fue algo que la motivó a demostrar que se ganó el lugar que tiene en la escena.

“En mi caso me han dicho ciertos comentarios no tan malos pero si perjudicaban, con el tiempo decidí mejor ignorar y dar lo mejor de mí para demostrar todo lo contrario de lo que decían”, nos contó la jugadora.

Por su parte, Orellana destacó que los comentarios negativos hacia ella y su compañera no sólo vinieron de hombres. Al final esto tampoco la desanimó y trabajó para demostrar su talento.

“Cuando iniciamos a jugar por primera vez pasamos por muchos comentarios negativos, cabe recalcar que no sólo de hombresm también de mujeres, y pues simplemente ignorar y seguir entrenando para demostrar lo que somos capaces”, mencionó.

Si no sigues la competencia, te contamos que Belcebú y Orellana han destacado como 2 de las mejores jugadoras de la liga, consiguiendo la mayoría de las bajas de las 58 eliminaciones que ha tenido su equipo. Gracias a estas buenas actuaciones, Top Hard Esports ha tenido un excelente torneo y hoy duerme como líder del Grupo A.

Inspirando a futuras generaciones

Si bien Orellana y Belcebú no son las primeras mujeres en destacar en el gaming competitivo, sus buenas actuaciones en un juego tan popular como Free Fire tiene el potencial de inspirar a muchas chicas. Es por esto que les preguntamos sobre lo que le recomendarían a quienes quisieran seguir sus pasos en el mundo del gaming profesional.

El consejo que tuvo Orellana no fue muy diferente a lo que ella hizo para lograr destacar en la escena competitiva: entrenar mucho. Esto no debe sorprender a nadie, ya que fue lo que le permitió convertirse en una profesional de un juego que al inicio no le gustaba del todo, pero el que siguió jugando por invitación de sus amigos de la escuela. Por último, destacó un tema clave: que tengan confianza en lo que hacen.

El consejo que compartió Belcebú no fue muy diferente: “Nunca hay que tener miedo, no hay que subestimarse y siempre practicar muchísimo, mejorar esos errores que puedes tener y siempre dar lo mejor de ti”.

Si te interesa ver el talento de Belcebú y Orellana podrás hacerlo este fin de semana en la última jornada de la fase regular de la Free Fire League Latinoamérica. Los enfrentamientos del Grupo A, del cual forma parte Top Hard Esports, se llevarán a cabo el sábado 7 de marzo a las 5:00 PM, hora de la Ciudad de México.

