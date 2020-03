Analista: ventas iniciales de PS5 y Xbox Series X superarán las de PS4 y Xbox One

Aunque la crisis del coronavirus es una amenaza latente en términos comerciales, fuera de esa sorpresa se puede decir que el entorno que vivirán PS5 y Xbox Series X en su lanzamiento es mucho mejor que el que tuvieron PS4 y Xbox One. Si no recuerdas, ambas consolas debutaron en medio del ojo crítico que señalaba que el fin de PlayStation y Xbox estaba cerca en manos del gaming en móviles, por lo que tuvieron un arranque lento en el mercado. Afortunadamente, parece que esto no pasará con las nuevas consolas, según las palabras de Piers Harding-Rolls.

Conforme pasan los meses, la expectativa por el debut de PS5 y Xbox Series X aumenta de forma importante y los jugadores saben que la cita está programada para la temporada de fiestas de este año. Este entorno positivo es percibido por el mercado y de inicio se espera que ambas consolas tengan mucho mejores lanzamientos que las actuales. De acuerdo con declaraciones de Piers Harding-Rolls, jefe de investigación de videojuegos de la firma IHS Markit, las ventas de las nuevas consolas superarán los debuts de PS4 y Xbox One: "aunque hay muchas cosas que no sabemos sobre el lanzamiento de las consolas de próxima generación, mi expectativa es que tanto PS5 como Xbox Series X tendrán lanzamientos fuertes si no hay restricciones de suministro y el precio está dentro de un rango aceptable, que es de $499 o por debajo. Por fuerte quiero decir que tanto la PS5 como la Xbox Series X superarán las cifras de lanzamiento de PS4 y Xbox One".

Por otra parte, el analista señaló que tanto PlayStation como Xbox tienen condiciones para arrancar bien con sus nuevas consolas, en el caso de Sony por la gran base de usuarios de PS4 y en el caso de Microsoft por inercia positiva que arrastra en fechas recientes pese a la caída en ventas de Xbox One.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente