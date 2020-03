Fortnite: tras duras críticas, Epic cambiará la mira asistida del Battle Royale

La mira asistida es uno de los elementos más criticados de Fortnite. La comunidad en general, incluso jugadores profesionales como Bugha, han señalado lo injusto que puede llegar a ser en ocasiones esta opción del Battle Royale.

Ante la polémica en el sector competitivo y la oleada de críticas, Epic Games por fin decidió hacer al respecto. En concreto, la compañía hará un importante cambio relacionado con los controles Legacy, o de legado, y la mira asistida.

Por medio de sus redes sociales, Epic confirmó que retirará los controles Legacy del título, así que los jugadores ya no podrán aprovechar esta opción para rematar a sus rivales. Muy pronto, los jugadores que usen mando tendrán que hacer un esfuerzo adicional para sobrevivir en el campo de batalla.

El debate sobre la mira asistida inició por la supuesta desventaja que representa jugar con control frente a los jugadores que usan teclado y mouse. Los usuarios de mando afirman que la mira asistida es necesaria para una experiencia más balanceada.

A su vez, los jugadores de teclado y mouse creen que es una ventaja injustificada. Así pues, la opción Legacy será eliminada a partir de la próxima semana, exactamente el 13 de marzo.

With the improvements we’ve made to Aim Assist, we plan to remove the “Use Legacy Look Controls” setting on March 13.



To use the new settings and maintain your legacy sensitivities, select “Copy from Legacy” in the Controller Options and toggle off “Use Legacy Look Controls." pic.twitter.com/Latu1j0KNc