Halo: MCC recibe masivo update de más de 50 GB en Xbox One

Halo: The Master Chief Collection recibió hace poco un update gracias a la llegada de Halo: Combat Evolved Anniversary a PC. Así pues, la colección se actualizó tanto para los usuarios de la tienda de Microsoft como para la comunidad de Steam.

343 Industries trabajó en ajustes generales, así que también lanzó una actualización para la colección en Xbox One. El tamaño del parche para los diversos sistemas llamó la atención de la comunidad, pues la actualización para la consola es masiva.

La actualización pesó únicamente 306 MB en Steam. Mientras que el parche para Windows 10 y Xbox Game Pass ocupó 1.79 GB de espacio adicional. La diferencia es que la versión para Xbox One recibió un update de 59 GB.

El parche en cuestión agregó algunas novedades a la colección, como un nuevo visor de modelos 3D para la personalización en Halo: Combat Evolved Anniversary. Asimismo, 343 Industries habilitó una opción para alternar entre el audio clásico o el actualizado para el componente multijugador.

El estudio también añadió varias opciones nuevas relacionados con el factor competitivo y las funciones sociales de Halo: Combat Evolved Anniversary. Por si fuera poco, el fondo de pantalla del menú cambió para reflejar la llegada de la primera entrega a la colección para PC.

Se estima que la actualización para Xbox One pesa tanto ya que se reemplaza la mayoría de los datos existentes. Adicionalmente, 343 Industries hizo otros ajustes en Halo: Combat Evolved Anniversary, como la posibilidad de configurar el arma principal y secundaria en las partidas personalizadas.

Se mejoró la estabilidad de esta primera entrega, lo que garantizará que los jugadores tengan un buen inicio en su aventura. Se resolvieron problemas con la vibración cuando se juega con control y se ajustaron algunos detalles mínimos de la interfaz de usuario.

