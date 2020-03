Mujer pide un Switch por Internet, pero le llegó un limpiador multiusos

Las compras por Internet se han popularizado mucho en los últimos años. Algo que ha permitido su crecimiento es que cada vez son más seguras; sin embargo, aún hay ocasiones en las que las cosas pueden salir mal. Tal es el caso de una mujer mexicana que pidió un Nintendo Switch pero lo único que obtuvo fue un limpiador multiusos.

La historia la conocemos gracias a que la contó esta familia en una publicación en Twitter. Ahí el afectado contó que su esposa pidió un Nintendo Switch en Amazon para sorprenderlo en su cumpleaños.

Si bien el sujeto se llevó una verdadera sorpresa al abrir el paquete, no fue por recibir la consola de actual generación de Nintendo. Lo decimos ya que el abrir el pequeño paquete el único contenido que presentaba era una botella de un limpiador multiusos.

En el video podemos ver que el cumpleañero estaba realmente confundido. En el tweet incluso reveló que llegó a pensar que se trataba de una broma, pero la triste realidad era otra.

Mi esposa me quería regalar un Nintendo Switch por mi cumpleaños y @amazonmex le envío una botella de fabuloso, espero me puedan ayudar con un RT, por favor. (Estaba nervioso de verdad jajaja pensé que era una broma) pic.twitter.com/yggDl62U10

Como puedes imaginar, una triste historia así se volvió viral y muchas personas decidieron usar su ingenio para reírse de la situación.

Tal es el caso de un usuario que aseguró que algo extraño había pasado, puesto que él había pedido un limpiador multiusos, pero había recibido la consola. Ante esto, no tuvo alternativa más que mostrarse satisfecho con tener el Switch y un piso sucio.

Por otro lado, también hay quienes han hecho chistes diciendo que este error es una señal del destino para que se ponga a ayudar en casa en lugar de jugar videojuegos.

Si está pasando algo raro amigo, yo pedí un fabuloso aroma lavanda y me llegó esto... ahora mi casa va a oler muy culero, pero ni modo a veces se gana y a veces se pierden, feliz cumpleaños pic.twitter.com/ybKsuOFqrL

Enterarte de algo así te puede llegar a desanimarte de hacer compras online. Sin embargo, debes saber que se trata de un tipo de comercio que cada vez es más seguro y que muchas tiendas cuidan al consumidor.

De hecho, al ver la publicación en Twitter de esta familia, Amazon México les pidió que se pusieran en contacto con su equipo de soporte para que le ofrecieran una solución.

Hola Angel, lamentamos mucho el inconveniente en una fecha tan especial para ti. Nos gustaría ayudarte con tu situación, únicamente quisiéramos preguntarte, ¿sí has entrado en contacto con Servicio al Cliente para reportar lo sucedido? ^MS

En caso de que nunca hayas pedido de Amazon México, debes saber que se trata de una tienda que se hace responsable en este tipo de casos. Así pues, si te llega a pasar sólo debes ponerte en contacto con su equipo de soporte para que te solucionen el problema.

Cabe mencionar que en los comentarios del tweet del afectado hay varios individuos que reportan que también les ha pasado que reciben el objeto equivocado cuando pidieron algo en Amazon. Dicho esto, aseguran que la compañía se hizo responsable y que solo tuvieron que esperar para recibir el producto que tanto querían.

A mi me mandaron en diciembre harina en vez de las bocinas que había comprado, pero lo reporte y me enviaron las bocinas de inmediato

Me pasó, por suerte Amazon se hizo responsable y me reembolsaron el dinero

Al final las risas no faltaron 🤡💔https://t.co/b68b9ZXPRq