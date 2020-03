Mod lleva a Raiden de Metal Gear Rising a Devil May Cry 5

Si bien la redención llegó para Raiden en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, el personaje todavía tenía mucho qué dar y PlatinumGames lo demostró con Metal Gear Rising: Revengeance, Hack and Slash que debutó en 2013 obteniendo buenas críticas y resultados. El paso de los años ha hecho que algunos extrañen a Raiden en su versión ninja con exoesqueleto y gracias a la comunidad de PC está de vuelta, aunque en otro juego.

La comunidad de modders en PC sigue haciendo sueños realidad y en esta ocasión han hecho lo propio para los fans de Metal Gear Rising: Revengeance llevando a Raiden a medir fuerzas con los demonios y criaturas de Devil May Cry 5, el juego más exitoso de la franquicia. Gracias al trabajo del entusiasta del PC Gaming, EXshinla, es posible sumar a Raiden como personaje jugable en Devil May Cry 5, para lo cual bastará la instalación vía ModManager del archivo que se encuentra en este sitio.

El mod muestra una versión detallada del personaje, junto con la espada que utiliza en Metal Gear Rising: Revengeance tal como se recuerda en aquella entrega de 2013.

Devil May Cry 5 está disponible en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con la entrega más reciente de la franquicia de Capcom.

