Contenido exclusivo de Final Fantasy XV en STADIA decepciona

La incertidumbre sigue rodeando a STADIA y esto es notable en el apoyo limitado que han dado las compañías de videojuegos para el servicio, demostrando que prefieren ser prudentes hasta que no haya elementos que los hagan pensar que la apuesta tendrá poco riesgo. Dicen por ahí que para muestra un botón y algunos recordarán que la llegada de Final Fantasy XV a la plataforma presumía contenido exclusivo, lamentablemente, este ha sido una decepción.

Luego de que el debut de Final Fantasy XV en STADIA pasara con más pena que gloria, poco se había dicho sobre esta versión del RPG dadas las dificultades que atravesó el servicio en su debut y que sigue presentando hasta el momento. De ahí que no se supiera mucho sobre el contenido adicional exclusivo que se anunció hace meses hasta que un usuario decidió probarlo solo para darse cuenta de lo malo que es.

La versión Final Fantasy XV en STADIA incluye un modo llamado Crazy Challenges, serie de minijuegos que ponen a prueba la destreza del jugador. Dicho esto, Noah Sanchez, miembro del equipo social y digital de Overwatch, decidió poner a prueba sus habilidades en este modo y compartió los videos en su cuenta oficial de Twitter, sin embargo, la experiencia no fue tan divertida como se pensaba, pues los minijuegos están llenos de bugs y detalles que resaltan la poca atención que se puso en el contenido.

Up next is this flying challenge where you have to fly the Regalia “Type-F” and collect tons of cars and soldiers with your ship for points before heading to the finish line. This is... um pic.twitter.com/RSFvyTSMOB