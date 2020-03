Por error, Google hace evidente la falta de juegos en STADIA

La comunidad en general y los usuarios de Google STADIA han criticado el servicio por diversas razones. Una de las más frecuentes es el escaso número de títulos con los que cuenta actualmente la plataforma.

Diversos estudios y desarrolladores independientes revelaron por qué no llevan sus juegos al servicio, lo que ha dejado a Google en una no muy buena posición. Por si fuera poco, la compañía hizo una publicación que los jugadores usaron para criticar el servicio de streaming.

El catálogo actual de STADIA se conforma actualmente por cerca de 30 juegos. Esto ha molestado a sus usuarios, sobre todo ya que los nuevos lanzamientos tardan bastante en anunciarse y llegar. El encargado de la cuenta de Twitter de STADIA tuvo una idea para promocionar la plataforma, pero no salió muy bien.

A lo que nos referimos es que la compañía invitó a sus seguidores a escribir títulos de juegos con las iniciales de su nombre. El encargado de redes sociales hizo lo propio con STADIA, pero se enfrentó a un gran problema.

Como puedes ver más abajo, se colocaron nombres para las primeras letras del servicio. Todos forman o estarán en la plataforma en algún momento. La cuestión es que no hubo un juego con la letra I, pues el servicio no cuenta con ningún título que inicie con dicha letra. Así que en su lugar se colocó un emoji.

Los jugadores aprovecharon este detalle para criticar y, en cierto modo, burlarse del servicio. “Diablos, tienes toda la biblioteca del STADIA en un solo tweet”, contestó uno de los usuarios de Twitter que vio el mensaje

damn you got the whole stadia library in one tweet