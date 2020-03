Muere Max von Sydow, actor de Star Wars, Skyrim y Game of Thrones

La industria del entretenimiento mundial está de luto puesto que Max von Sydow, actor mejor conocido por papeles en Star Wars: The Force Awakens, El Exorcista y The Elder Scrolls V: Skyrim, falleció.

De acuerdo con información de la BBC, la familia de Sydow anunció que el actor de 90 años falleció el domingo 8 de marzo. Por el momento se desconoce cuál fue la causa de muerte del actor nominado al Óscar.

En caso de que no lo sepas, Max von Sydow era un actor que destacó en su 5 décadas como actor. En ese periodo apareció en producciones como Game of Thrones, El Exorcista; Conan el Bárbaro; Ciudadano X y muchas otras.

Cabe mencionar que, además de su participación en la pantalla grande, el actor sueco también hizo carrera en el mundo de los videojuegos. Como ya mencionamos, Max con Sydow participó en producciones como The Elder Scrolls V: Skyrim, juego en el que prestó a su voz a Esbern y narró su trailer de presentación.

Eso no es todo, puesto que Max Von Sydow también prestó su voz a Vigo the Carpathian en Ghostbusters: The Video Game. Asimismo, puedes escucharlo como Lor San Tekka en LEGO Star Wars: The Force Awakens.

En LEVEL UP enviamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Max con Sydow. Asimismo, deseamos que el actor tenga paz en su descanso final.

Fuente