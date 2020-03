Pokémon GO: posponen importante evento para evitar contagios de coronavirus

El coronavirus sigue impactando a la comunidad de gamers de diferentes maneras. Ahora lo hizo al llevar a Niantic, estudio encargado de Pokémon GO, a posponer un evento que tenía planeado para toda su comunidad.

De acuerdo con el anuncio oficial, el evento Safari Zone que se iba a llevar a cabo en St. Louis, Misuri, Estados Unidos, será pospuesto. Originalmente, la idea es que esta celebración de la comunidad de Pokémon GO se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo, pero ahora se llevará a cabo en algún punto de los próximos 12 meses.

Es importante señalar que las Safari Zone de Liverpool y Filadelfia siguen programadas para llevarse a cabo. Dicho esto, Niantic seguirá monitoreando la situación del COVID-19 para determinar si debe existir algún cambio.

Ten en cuenta que si pensabas ir a este Safari Zone puedes solicitar un reembolso antes del 25 de marzo. También puedes quedártelo y asistir a la nueva fecha.

No es la primera medida que Pokémon GO toma contra el coronavirus

Cabe mencionar que ésta no es la primera medida que Pokémon GO toma en la lucha contra el COVID-19. De hecho, el juego ha presentado ajustes para evitar contagios en eventos masivos.

Para empezar, Niantic canceló un evento de Incursión en varias partes del mundo. Esta medida fue para evitar que jugadores salieran a las calles y estuvieran codo a codo con posibles portadores del COVID-19.

Eso no es todo, puesto que Niantic también puso encuentros con legendarios como recompensas en la Liga de Combates GO. La intención con esto es motivar a los jugadores que no salgan a participar en Incursiones.

Y a ti, ¿qué te parecieron estas decisiones de parte de Niantic?

Pokémon GO está disponible para dispositivos con iOS y Android.