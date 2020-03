¡Sorpresa! Team17 ya trabaja en el regreso de Worms

Hay franquicias que pasan bastante tiempo inactivas, pero incluso así con recordadas con emoción y cariño por los jugadores. Si eres fan de los juegos de estrategia, sobre todo de los que tienen una temática militar, sin duda conoces alguna entrega de Worms.

La peculiar serie permanece como una de las favoritas de los amantes del género. Por tal motivo, no es raro saber que muchos esperan un nuevo juego. Si eres uno de ellos, te tenemos una excelente noticia, pues Team17 ya trabaja en el regreso de Worms.

Para sorpresa de muchos, Team17 liberó hoy un teaser donde se confirma que un nuevo proyecto de la saga viene en camino. Lo mejor de todo es que el juego se hará realidad en algún momento de este año, así que la espera no será tan larga.

Los desarrolladores aseguraron que la serie volverá con algunas novedades que por ahora no se han detallado. Team17 menciona “nuevas maneras de jugar”, pero no está del todo claro a qué se refiere.

“Agarra tu bazooka y salta sobre tus ovejas, Worms volverán en 2020 como nunca antes los habías visto”, escribió el estudio. Abajo te dejo el primer teaser relacionado con el regreso de Worms, donde vemos escenas de varias entregas.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs