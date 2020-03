La nueva función de Project xCloud hará que sus usuarios jueguen más

Microsoft se prepara para el lanzamiento completo de Project xCloud, uno de los servicios de streaming que más ha llamado la atención de los jugadores. Por si no lo recuerdas, la plataforma se encuentra todavía en fase Beta, pero esto no impide que tenga algunas novedades.

Por medio de Xbox Wire, Larry "Major Nelson" Hryb, director de programación de Xbox LIVE, habló sobre la más reciente actualización del servicio, que llegó con una novedad interesante para sus usuarios.

El directivo afirmó que recientemente han recibido muy buenos comentarios sobre la Beta de Project xCloud. Una de las metas del servicio es que los usuarios tengan al alcance nuevos juegos y experiencia que normalmente no probarían.

Por tal motivo, Project xCloud ahora cuenta con una opción que ayudará a los jugadores a elegir cuál será el próximo título que disfrutarán en el servicio. Microsoft habilitó en la aplicación de Xbox Game Streaming una sección donde se desplegarán hasta 5 trailers de juegos de Project xCloud.

Los usuarios podrán verlos cuando quieran en una vista previa, lo que los incentivará a descubrir más título y, por ende, a jugar más en el servicio. Esta función está disponible para dispositivos Android y tabletas en todas las regiones donde está disponible la Beta de Project xCloud.

Lo interesante es que al ver los trailers, los juegos se cargarán en segundo plano, así que los jugadores decidirán si probarlo o saltarse al siguiente título de la lista. Los trailers se renovarán constantemente, así que siempre habrá cosas nuevas para ver.

Microsoft pidió a sus seguidores probar esta función de vista previa y mandar sus comentarios en caso de que crean que hay cosas por mejorar o simplemente para dar su opinión.

Project xCloud Preview Update: enabling you to discover and play more games. More details in this blog post https://t.co/eblmd2ZzaV