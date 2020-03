Dev: PlayStation se convertirá en un servicio de streaming

Se piensa que, irremediablemente, la industria de los videojuegos se moverá hacia el uso y aprovechamiento total de la tecnología de la nube, lo cual pondría en entredicho la existencia de consolas y prácticamente llevaría el gaming hacia las multitudes que las compañías esperan. Poco a poco, esta idea está permeando entre los creativos y recientemente el jefe del estudio creador de Last Day of June habló al respecto.

Durante una entrevista con Wccftech, Massimo Guarini, fundador de Ovosonico, habló sobre la transición de la industria hacia otro tipo de canales de distribución y la perspectiva que comienzan a tener algunos equipos creativos para el futuro. En ese sentido, Guarini comenzó señalando la necesidad de apelar a una audiencia mayor, pues aunque los videojuegos están viviendo uno de los momentos de mayor popularidad, el enfoque está en el público joven: "ser mainstream significa ser capaz de llegar a todos en términos de contenido, como ya es para las películas y la música. Si pensamos en el contenido habitual de un juego AAA, siempre está dirigido a ese rango de edad de 15-25 años con monstruos, fantasía, dinosaurios, zombis. Lo cual está bien y todo, pero si realmente queremos ser mainstream, donde incluso las personas en el bar pueden discutir los juegos, las personas que tienen 50 o 60 años, obviamente tenemos que tener contenido más maduro, como historias de amor, thrillers psicológicos, etc."

En el futuro habrá un Netflix de juegos y PlayStation será un servicio

Posteriormente, el jefe de Ovosonico aseguró que en algún momento la industria se moverá hacia un modelo de distribución on demand, tal como sucede actualmente con Netflix y servicios similares. Al respecto, el creativo consideró que, por ejemplo, lo que hoy conocemos como PlayStation pasará a ser un servicio de ese tipo, ya no una consola: "hay una barrera de dispositivo con consolas y PC, no es como Netflix donde presionas un botón en el control remoto de tu TV y eso es todo. No estamos en el escenario del iPod para la música, por lo que una persona de 50 años podría saltarse los juegos porque todavía son demasiado complejos, lo cual es una pena ya que estamos tratando de llegar a un público más amplio. Llegaremos allí, habrá una especie de Netflix de juegos. Por ejemplo, la marca PlayStation probablemente será un canal de transmisión. Tal vez los televisores y pantallas del futuro ya tengan toda la tecnología suficiente para ejecutar juegos o al menos procesar los que se transmiten desde un centro de servidores".

