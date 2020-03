El modo multijugador ya está disponible en Mario Kart Tour y Nintendo así lo celebrará

Ayer, 8 de marzo, por la noche llegó el modo multijugador a Mario Kart Tour y con ello una nueva manera de que los jugadores compitan entre ellos. Para que los jugadores sepan en qué consiste este nuevo modo, Nintendo compartió más detalles al respecto y anunció un concurso con el cual los usuarios podrán ganarse muchos rubíes.

Desde hace algunas horas es posible jugar jugar con hasta 7 jugadores, ya sea usuarios registrados en el juego o desconocidos en todo el mundo a través de Internet. Para empezar a jugar en este modo, es necesario que vayas a la pestaña Multijugador y que selecciones 1 de los 2 modos, Carrera Normal o Carrera dorada. Cada una tiene sus propias reglas y cambian cada hora, mientras que las pistas y copas cambian luego de 15 minutos. Esto comenzará el emparejamiento con otros jugadores y podrás elegir el personaje, el auto y el ala. Al terminar la partida, inmediatamente se iniciará otro emparejamiento, por lo que el espacio entre partidas no será tan largo.

Está también la opción de jugadores cercanos, el cual se podrá jugar con amigos registrados en el juego. Así, sólo hace falta crear un grupo y añadir a los jugadores que participarán.

¿Como funciona el multijugador de Mario Kart Tour?

Luego de jugar carreras, podrás recibir puntos de acuerdo con tu desempeño, que llenarán un medidor en la parte superior y que muestra diferentes letras que indican el rango del jugador. Éste comienza en la F y llega hasta la A. Sin embargo, los suscriptores del Pase Dorado pueden llegar a la S y sus variaciones.

Otro beneficio de los jugadores con Pase Dorado es que podrán participar en carreras exclusivas en la modalidad 150cc y 200cc, las normales con jugadores desconocidos sólo pueden jugarse en 100cc con diferentes opciones de items.

Diferencias del multijugador

En caso de haber desinstalado el juego y quieres volver a jugarlo, no hay problema, ya que puedes descargarlo de nuevo y no perder el progreso conseguido antes de la instalación. Sólo es necesario vincular la antigua cuenta My Nintendo con la versión actual.

Debes saber que se han encontrado algunos problemas relacionados con el multijugador y uno de los más importantes son errores al intentar emparejarse con otros jugadores. De hecho, en caso de usar datos celulares o red móvil, aparecerá un error. Se espera que se solucione en una actualización próxima, y en este momento se recomienda usar una conexión Wi-Fi para disfrutar este complemento.

Para celebrar la adición, Nintendo puso en marcha un concurso para que los jugadores se unieran y desbloquearan recompensas. La desarrolladora convocó a todos los usuarios del juego y Twitter que retuitearan el mensaje que compartieron en la plataforma y que así todos los jugadores del título recibieran hasta 30 rubíes y una insignia especial de Mario en 8 bits.

Al momento de escribir esta nota, los retuits ya superaron la marca de los 30,000, por lo que los premios llegarán a los jugadores en una próxima actualización, así que te recomendamos estar al pendiente del juego. Mientras, te dejamos con el trailer promocional del modo multijugador.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Estás emocionado por la inclusión de este modo? ¿Ya lo probaste? ¿Qué te pareció? Cuéntanos en los comentarios.

Dentro de muy poco comenzará la próxima temporada en el juego y estará protagonizada por Bebé Rosalina, que recibirá una nueva apariencia.

Mario Kart Tour está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente