Pokémon GO: Rank Tanking surge como camino fácil hacia los legendarios

La adición de la modalidad multijugador Liga Combates GO en Pokémon GO fue muy bien recibida por la comunidad y más porque ofrece recompensas interesantes, además de la oportunidad de poder enfrentar, de vez en cuando, a una criatura legendaria. Para poder alcanzar a un Pokémon como Darkrai, es necesario ganar un set de batalla, pero esto implica haber enfrentado a rivales del mismo nivel, por lo que algunos jugadores han aprovechado una laguna en el sistema del juego.

De acuerdo con un reporte de Dexerto, la pretemporada de la Liga Combates GO ha dejado ver un fenómeno que está sucediendo entre la comunidad de Pokémon GO: el Rank Tanking. En términos generales, se trata de bajar a propósito tu nivel para hacerte el camino más fácil hacia el enfrentamiento con un Pokémon legendario, cuya aparición no está asegurada en todas las ocasiones y no se tiene certeza sobre las probabilidades de que esto suceda.

¿Cómo funciona el Rank Tanking en Pokémon GO?

Como sabes, las batallas en la Liga Combates GO son por sets y cada encuentro otorga recompensas interesantes y en caso de ganar 4 o 5 duelos, se abre una posibilidad de enfrentar a un legendario. Dicho esto, algunos jugadores de Pokémon GO se encontraron con el problema del emparejamiento que hace el sistema, por lo que llegó a ser muy difícil conseguir su objetivo enfrentando a rivales del mismo nivel alto. ¿Qué hicieron al respecto? Pues comenzaron a perder duelos a propósito para bajar su nivel y que el sistema los acomodara con rivales de menor jerarquía, lo cual aprovechan para ganar los duelos requeridos y así tener la oportunidad de encontrarse con un legendario.

Cabe mencionar que esta actividad, conocida como Rank Tanking, esta sucediendo en la parte final de la pretemporada de la Liga Combates GO, por lo que una vez que inicie la primera temporada, todos los rangos se reestablecerán.

