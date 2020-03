Pronto podrás conseguir la edición digital de Hyrule Historia

The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes en la historia de los videojuegos y prácticamente todo el universo creado por Nintendo es motivo de interés, sobre todo por los fans que se han perdido en cada uno de sus mundos e historias entrañables. Esto llevó a Nintendo y Dark Horse Books a emprender un proyecto enciclopédico que inició en 2013 con la publicación The Legend of Zelda: Hyrule Historia. Ahora, 7 años después, aquellos que gustan de las versiones digitales podrán conseguirla de manera oficial.

Compra The Legend of Zelda: Hyrule Historia edición Kindle - Disponible en Amazon

Dark Horse Books anunció que la versión digital de The Legend of Zelda: Hyrule Historia está a unos cuantos días de debutar en Amazon en edición para Kindle, en específico el 14 de abril, fecha en que los fans podrán hacerse con este compendio que abarca detalles, historia y contenido desde la primera entrega hasta The Legend of Zelda: Skyward Sword. Esta edición se lanzará en inglés y su precio es de $585 MXN, aunque en este momento se encuentra e oferta y podrás adquirirlo por $379 MXN.

The Legend of Zelda: Hyrule Historia es una publicación supervisada por Eiji Aonuma, responsable de la franquicia desde hace años, en colaboración con Akira Himekawa, quien se encargó de las ilustraciones.

