Nintendo y LEGO se unen para lanzar productos de Super Mario

Desde hace tiempo, Nintendo se ha mostrado más abierta a usar sus populares franquicias en colaboraciones especiales con otras compañías. Esto con la finalidad de darlas a conocer a un mayor número de personas y potenciales consumidores.

El caso más reciente fue la colaboración entre la compañía y Levi's, gracias a la cual habrá una increíble colección de ropa de Super Mario Bros. A primera hora de la mañana, Nintendo confirmó que usará dicha serie para hacer otra colaboración, en esta ocasión de la mano de LEGO.

Las compañías revelaron su próximo proyecto con un breve teaser. En él se muestran los logos de Super Mario y el de LEGO. Asimismo, en el fondo vemos lo que parece ser una de las figuras que será parte de la colección de juguetes.

Por ahora, hay muy poca información sobre esta alianza, pero se espera que pronto se revelen más detalles. Nintendo decidió anunciar esta gran noticia como parte de los festejos del Día de Mario.

“¡Se está construyendo algo divertido! Manténgase en sintonía...”, dice el mensaje que publicaron en redes sociales. Por ahora, todo indica que se lanzará una serie de figuras LEGO, pero más productos podrían estar en camino.

Something fun is being built! Stay tuned… #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/rAt4YvU91g