El torneo de LoL MSI 2020 ya tiene fecha luego del retraso por el coronavirus

Debido al coronavirus, muchos eventos de videojuegos se han pospuesto y otros han sido cancelados. Eso es lo que pasó con el importante evento de League of Legends Mid-Season Invitational 2020, que se llevaría a cabo en los próximos meses, pero que recientemente se anunció que sufriría una demora por preocupaciones en torno al coronavirus (COVID-19). Hasta ahora no había nueva fecha para el evento, pero hoy compartieron cuando se celebrará.

El el director mundial de esports de Riot Games, John Needham, dio a conocer a través de un comunicado que luego de pensar muy bien la situación, decidieron que el gran evento de League of Legends Mid-Season Invitational no se festejará en mayo, sino que los fans tendrán que esperar hasta julio para ver la nueva edición. Esta medida se tomó con la finalidad de que haya más probabilidad de que las restricciones de viajes ya no sean tan intensas y que los equipos viajen sin problemas.

La inauguración del evento se reagendó para el 3 de julio y su clausura será el 19 de ese mismo mes. Sin embargo, Riot Games no ha compartido la ubicación y otros detalles, pero espera darlos a conocer próximamente. La compañía advierte que deberá permanecer flexible debido a que la situación en torno al coronavirus es delicada.

Una consecuencia de esto es que el las fechas del Summer Split también serán modificadas e incluso las fechas de inicio del segundo Split comenzarán antes de que se lleve a cabo el Mid-Season Invitational 2020. Te dejamos con la lista de fechas de diferentes regiones del inicio del Split 2 de varias regiones.

OPL — mayo 15

VCS — mayo 15

LCS — mayo 16

TCL — mayo 16

LCK — mayo 20

LEC — mayo 22

CBLOL — mayo 23

LPL — mayo 23

PCS — mayo 30

LJL — mayo 31

LCL — junio 6

LLA — mayo 30

¿Qué opinas de los cambios? ¿Estarás al pendiente de este evento? ¿Crees que podría existir una modificación posterior? Cuéntanos en los comentarios.

