La Epic Games Store recibe una esperada, pero básica característica

Cuando llegó al mercado, la Epic Games Store lo hizo con la ausencia de varias características importantes. Poco a poco, Epic Games ha añadido algunas de las más pedidas y hoy lo hizo con una esperada, pero básica función.

Por medio de una publicación en su web, Epic Games anunció que ya es posible hacer listas de deseos en la Epic Games Store. Así pues, ya puedes crear una lista con todos los juegos de la Epic Games Store que buscas comprar.

Si bien no se trata de algo extremadamente complejo, las listas de deseados resultan ser una característica muy útil para el consumidor. Después de todo, ahí pueden ver todos los juegos que les interesa y saber si bajan de precio.

Cabe mencionar que la lista de deseos de la Epic Games Store contará con filtros y búsquedas inteligentes de artículos. De este modo, será más fácil que encuentres los juegos que tienes en ella.

Ten en cuenta que, por el momento, la lista de deseos de la Epic Games Store no te noticiará cuando juegos que tienes en ella se pongan en oferta. Eso sí, el plan de la compañía es que más adelante se añada esta opción.

