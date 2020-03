Se cumplen 20 años de la presentación de Xbox en GDC 2000

Era el 2000, hacia unos meses que habíamos comenzado un nuevo milenio, siglo, año, y ese futuro tecnológico prometido parecía estar cada vez más cerca. En los videojuegos, veíamos con recelo como Japón estrenaba PlayStation 2, al mismo tiempo que Dreamcast daba su últimos aliento, Nintendo se perfilaba para una nueva etapa dejando atrás el N64 y un nuevo competidor se hacía presente: Xbox. Precisamente, han pasado 20 años desde una de las presentaciones más importantes en el sector y hoy se recordó ese momento.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Geoff Keighley, productor de The Game Awards, recordó que un 10 de marzo del 2000, el evento Game Developers Conference fue el escaparate idóneo para mostrar al mundo la nueva consola de Microsoft. Rodeados por la incredulidad de la industria, Bill Gates, director general de Microsoft, y Seamus Blackley, líder del equipo de ingenieros encargados de este proyecto, develaron el diseño prototipo del primer Xbox, aquel que mostraba una equis de gran tamaño que en ese momento dejó más dudas que respuestas, pero que al mismo tiempo fue el inicio de una historia que en la actualidad se sigue contando.

If this makes you feel old, imagine how we feel. https://t.co/B5vjg8RVx2